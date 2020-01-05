Simide zam geldi: 2 lira

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle 2 lira oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan kararın bugün yürürlüğe girmesiyle, İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı bugün itibariyle zamlanarak 2 liraya yükseltildi.

Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı.

Simit fiyatlarına yapılan zammın, susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da, bu ay içerisinde ekmeğe "maliyet değişikliğine göre bazı illerde yüzde 12, bazılarında yüzde 15-20 zam yapılacağını" söylemişti.