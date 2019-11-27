Şimdi de padişah torunu İş Bankası hisselerine göz dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerini Hazine'ye devretmek için açıklamalar yapmaya devam ederken, şimdi de Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı Mehmet Reşat'ın torunu banka hisselerine gözünü dikti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı Mehmet Reşat'ın torunu Rukiye Bala Hodo, dedesinin Türkiye İş Bankası ve Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası hissesi satın alıp almadığının, aldıysa adına kaç kök hisse bulunduğunun tespit edilmesine yönelik dava açtı.

Dilekçede, Sultan Reşat'ın, 1917 yılında Milli İktisat Politikası çerçevesinde kurulan ve 1927 yılında Türkiye İş Bankası AŞ'ye devredilen Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası hisse senetleri satın aldığı ve bankaya ortak olduğu öne sürüldü.

Davacı Hodo'nun avukatı Mahmut Doğan, hisselerinin en az 12 milyon lira değerinde olduğunu iddia ederek şöyle dedi:

"Bankanın başarılı olması için seferberlik başlatılmış. Bankanın ilk hissedarı da dönemin padişahı Sultan Mehmet Reşat olmuştur. Halka öncü olmak isteyen Sultan Mehmet Reşat, 2 bin reşat altını ödeyerek 200 adet hisse satın alarak örnek olmuştur. Bugün bir reşat altınının 6 bin lira olduğunu varsayarsak mirasçıların tespit edilmesini istediği ve 2 bin reşat altın karşılığında alınan hisselerin en az 12 milyon lira yapacağı açıktır."