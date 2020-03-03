Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’na göre sigortalı çalışan sayısı krizle birlikte düştü. En büyük kayıp inşaat sektöründe yaşandı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerini değerlendirerek yaptığı araştırma, ekonomide yaşanan krizin istihdamda yarattığı erozyonu gözler önüne serdi. Buna göre, Türkiye’de sigortalı çalışanların oranı geriledi. En büyük kaybı inşaat sektörü verdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Kasım 2018 ile Kasım 2019 arasında sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 0.4, esnaf sayısı yüzde 1.7, çiftçi sayısı da yüzde 15.1 azaldı.

Araştırma sonuçları şöyle:

Sigortalı ücretli çalışan sayısı, Kasım 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre 55 bin azaldı ve 14 milyon 394 bin oldu. 89 sektörün 30’unda sigortalı ücretli çalışan sayısı düştü.

Kasım 2019’da geçen yılın aynı ayına göre sigortalı çalışan sayısı en fazla azalan sektör 300 binle bina inşaat oldu. Bunu, 121 bin azalan bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 56 bin azalan bina dışı yapıların inşaatı, 24 bin azalan özel inşaat faaliyetleri izledi.

ESNAF VE ÇİFTÇİ SAYISI AZALDI

Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan il 21 bin kişi ile Ankara oldu. İzmir, Bursa ve Adana takip etti.

Sigortalı sayısındaki azalmaya karşın kamu çalışan sayısı yüzde 2.1 arttı.

Esnaf sayısı Kasım 2018’e göre 38 bin azalarak 2 milyon 145 bine düştü. En fazla İstanbul’da azaldı.

Çiftçi sayısı Türkiye genelinde 105 bin kişi azaldı. En fazla azalan il Manisa oldu.



