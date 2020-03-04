Sığınmacıların üzerine tarihi geçmiş gaz bombaları atıldı

Yunanistan güvenlik kuvvetlerinin sığınmacılara karşı son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş olan ABD menşeili gaz bombaları kullandığı öne sürüldü.

Edirne'de sınırda günlerdir bekleyen sığınmacılara Yunan polisinin son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş olan ABD menşeili gaz bombalarını kullandığı söyleniyor.

Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün kente geldi. Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, biri kasık bölgesinden, biri kafasından ve biri de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan, şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Valilik, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 sığınmacının öldüğünü, 5'inin de yaralandığını bildirmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sınırda incelemelerde bulundu.

Tanal gazetecilere açıklama yaparak, "Sığınmacıların dövülmesi, işkence edilmesi, eziyet edilmesi, yaralanması ve onlara karşı ateşli silahlar kullanılması insan hakkının ihlalidir. Avrupa Birliği'nin bu konuya duyarsız kalmamasını istirham ediyorum" diye konuştu.