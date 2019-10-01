Sığınmacıları taşıyan minibüs kaza yaptı: Bir ölü, 4’ü ağır 12 yaralı

Van'dan İstanbul'a sığınmacı taşıyan minibüs Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde virajı alamayarak kaza yaptı.Yaşanan trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Diyarbakır – Silvan Karayolu Oğuzlar Mahallesi mevkinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Van’dan İstanbul’a hareket eden ve içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan 27 ABP 179 plakalı minibüs Oğuzlar Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5’i ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralılar en yakın hastaneye sevk edildi.