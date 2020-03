Sığınmacılar kapatılan camilere yerleşti: 'Ölüme terk edildik'

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alındığı ileri sürülse de sığınmacılar içi adım atılmıyor. Edirne sınırında kendi haline bırakılan sığınmacılar, döndükleri İstanbul’da kalacak yerleri ve paraları olmadığı için koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan camilere yerleşti.

AKP'nin İdlib'de yaşananların sonrası sınır kapılarını Avrupa’ya gidecek sığınmacılara açımasıyla çok sayıda mülteci Edirne Pazarkule sınır kapısına gitmişti. Sığınmacılar Türkiye ve Yunanistan kolluk kuvveti arasında sıkıştırıldı. Para, telefon gibi değerli eşyalarına el konulan sığınmacılar, çaresiz bir şekilde ortada bırakıldı. Barınma sorunu yaşayan sığınmacılar bulundukları illerin otogar veya camilerine sığınıyor.

Mezopotamya Ajansı'ndan Semra Turan ve Naci Kaya'nın haberine göre, İstanbul’a dönen sığınmacıların bir kısmı Esenler Otogarı ve civarında bulunan Cumhuriyet Cami’sinde kalıyor. Sığınmacılar soğuk havaya rağmen çareyi battaniyeleri yere sermekte buldu.



Afgan sığınmacı Naim Rahşani eşiyle birlikte kaldığı caminin avlusunda yaşadıkları zorlukları anlattı. Savaştan kaynaklı 2 buçuk yıldır Türkiye’de olduklarını ve Trabzon’da yaşadıklarını anlatan Rahşani, sınırların açılmasıyla birlikte Edirne’ye gittiklerini, buradan sınırı geçtiklerini ancak Yunan asker ve polisleri tarafından dövülerek, geri gönderildiklerini kaydetti. Rahşani, telefon ve paraları dahil her şeylerinin suya atıldığını, İstanbul’a 4 gün önce gelip camide kaldıklarını dile getirdi.



‘ÖLÜME TERK EDİLİYORUZ’



Rahşani, kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini, gidecek bir yerleri olmadığını vurgulayarak yaşadıklarını "mecburi" olarak yorumladı. Trabzon’a geri gitmek istediklerini sözlerine ekleyen Rahşani, paralarının olmadığını bu nedenle de kimsenin kendilerini bedavaya götürmediğini sözlerine ekledi. Rahşani, koronavirüs’ün Türkiye’ye gelmesiyle koşullarının kat be kat zorlaştığını vurgulayarak, yardım çağrısında bulundu. Rahşani, dışarda yatıp kalktıklarını, karınlarını bile doyurmakta zorluk çektiğini söyleyerek, koronavirüse karşı önlem almadıklarını, bu durumda ölüme terk edildiklerini söyledi.



‘DIŞARDA YAŞAMAK KADINLAR İÇİN DAHA ZOR’



Sığınmacı Bibi Rukiye Alavi de cami avlusunda yaşamın kadınlar için daha da zor olduğuna dikkati çekti. Geceleri soğuk olduğunu, ısıtacak bir şeylerin olmadığını aktaran Alavi, dışarda battaniyelerle ısındıklarını söyledi. Alavi, bir an önce kendilerine yardım edilmesini istedi.



Erzincan’dan Pazarkule Sınırı'na giden ancak geçiş yapamadığı için İstanbul’a geri gelenler arasında olan 15 yaşındaki Zeynep Seyfi de ailesiyle birlikte camide kalıyor. Seyfi, camide kalmanın kadınlar için çok sıkıntılı olduğunu anlatarak, kaç gündür tedirginlik içerisinde yaşadıklarını belirtti. Gidecek bir yerleri olmamasından kaynaklı buralarda mecbur yaşadıklarını belirten Seyfi, acil yardım çağrısında bulundu.