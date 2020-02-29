Sığınmacılar arada kalmış durumda: 'İstanbul'a dönmek isteyenler engelleniyor'

Yunanistan'ın sınır kapılarından insanları almaması üzerine sığınmacıların Edirne'deki bekleyişi sürüyor. İstanbul'a geri dönmek isteyen sığınmacılarsa jandarma ve polis tarafından engellendiklerini belirtti.

Dün akşamı yağmur altında geçiren sığınmacılar bu sabah tekrar Pazarkule sınır kapısından geçmeye kalkınca Yunanistan Polisi gaz bombasıyla müdahale etti. Bölgedeki soL muhabiri her geçen saat sınırda mülteci sayısının arttığını belirtti. Alınan bilgiye göre Şu an İpsala'nın Sarıcaali köyünde 500'e yakın sığınmacı bunuyor ve botlarla geçmeye çalışanlar Yunan askerinin müdahalesi ile geri gönderiliyor.

Dün akşam Karaağaç mahallesinde bir kaç dükkanın yağmalandığı iddiaları dolaşırken bölgede esnafla sığınmacılar arasında gerginlik yükseliyor.

YUNANİSTAN SINIRINDA SIĞINMACILARIN PASAPORTLARINA VE EŞYALARINA EL KONULUYOR İDDİASI

İpsala'da gümrük kapısından geçmeye çalışan sığınmacıların bir kısmıysa Yunanistan sınır güvenliği tarafından pasaportlarına, cep telefonlarına ve diğer kişisel eşyalarına el konulduğunu ve tartaklandıklarını, ardından Türkiye tarafına geri gönderildiklerini ifade etti.

Bölgede yaşayan yerel halksa sınırda kaçakçılığın artık Türkiye sınır güvenliği tarafından denetlenmediğini ifade ediyor.



'İSTANBUL'A DÖNMEK İSTERKEN GERİ ÇEVRİLDİK'

İpsala'da gümrük kapısı ve Meriç nehrinden geçemeyen bir çok sığınmacıysa sonrasında İstanbul'a geri dönmek harekete geçti. Ancak geri dönmek isteyen insanlar İpsala çıkışında jandarma ve polis tarafından engellendiklerini ifade etti.



