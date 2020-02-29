Sığınmacı trafiğinin arttığı Ege Denizi'nde şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Ege Denizi’nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75km/sa fırtına bekleniyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceği haberleri üzerine Ege sahillerinde insan kaçakçıları çok sayıda insanı deniz üzerinden taşımayı artırdı.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyenlere engel olmama kararını duyan sığınmacılar sabah saatlerinde İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Edirne bölgesinde kıyılara akın etti. Otobüs ve taksi gibi farklı araçlarla gelen sığınmacıların bazıları ise bot ve tekne bulamadıkları için Türkiye sınırlarında kaldı.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen sığınmacılar Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Ege Denizi’nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75km/sa fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.