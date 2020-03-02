Sığınmacı haberi için Edirne’ye giden muhabir İdris Sayılğan tutuklandı

Sığınmacıların sınır geçişlerini takip etmek üzere gittiği Edirne'de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri İdris Sayılğan tutuklandı.

Sığınmacıların sınır geçişlerini takip etmek üzere Edirne'ye giden ve burada gözaltına alınan İdris Sayılğan tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Yunanistan’a geçmek için Edirne sınırına giden sığınmacıları takip etmek üzere bölgeye giden ve çekim yaptıkları sırada jandarma tarafından gözaltına alınan muhabirler, İdris Sayılğan ve Naci Kaya, haklarında "yurtdışına çıkış yasağı" bulunması dolayısıyla yargılandıkları mahkemede Sayılğan’ın tutuklanmasına karar verildi. Sayılğan, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Kaya, hakimlikçe serbest bırakıldı. Habere göre, Kaya hâlâ gözaltında tutuluyor.

