Sigara tüketimi artmaya devam ediyor

Bakanlık verilerine göre kayıtlı çubuk sigara tüketimi 2019'da bir önceki yıla göre yaklaşık 1,2 milyar adet arttı. Kayıtlı sigara satışında kaydedilen bu yeni zirve tüketim artış trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımlandığı verilere göre, kayıtlı çubuk sigara tüketimi 2019’da bir önceki yıla göre yaklaşık 1,2 milyar adet artarak 119,7 milyar adete ulaştı.

2019 yılında önce yerel seçimler ertesinde Nisan ayında, ardından Ağustos ayında yapılan fiyat artışları TÜİK verilerine göre Aralık 2018 - Aralık 2019 arasında tüketiciye yüzde 43,12 oranında yansımıştı. Aynı dönemde ekonomik krizin derinleşmesi ve gelirlerdeki daralmaya rağmen, kayıtlı sigara satışında kaydedilen bu yeni zirve tüketim artış trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Tütün ürünlerine uygulanan ÖTV politikasının halk sağlığı dışında amaç ve hedefleri olması ve sigara şirketlerinin fiyatlandırma stratejileri burada etkili oluyor. 2018-2019 arasında söz konusu tüketim artışı yüzde 1 oranında gerçekleşirken, aynı dönemde perakende sigara satış hasılatının yüzde 23, tütün ürünleri ÖTV tahsilatının ise yüzde 17 oranında artması iktidar ve şirketler arasında kazan/kazan politikasının yürürlükte olduğunu gösteriyor.

KAYITSIZ SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN RESMİ VERİLERE DAHİL DEĞİL

Türkiye’de sigara piyasasının gerçek boyutlarının ve tüketim kalıplarının anlaşılması, ülke genelinde yaygın örgütlendiği bilinen kayıtsız sarmalık kıyılmış tütün ve dolgulu sigara piyasası ile yeni nesil tütün ürünleri piyasasının hacimleri hakkında bilgi sahibi olmakla mümkün. Ancak bu konuda yayımlanan herhangi bir resmi veri bulunmuyor.

Yayımlanan verilere göre, Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranı 2019 yılında yüzde 11,95 olarak gerçekleşmiş. Orandaki bu rekor düşüş, 1 Ocak 2019’da ithal tütüne uygulanan Tütün Fonu’nun 0 USD/ton’a düşürülerek sıfırlanmasıyla doğrudan ilişkili.

NARGİLEDE DE ÇARPICI ARTIŞ

Nargilelik tütünde çok çarpıcı artışlar söz konusu. 2019 yılında, bir önceki yıla göre üretim yüzde 44, tüketim ise yüzde 52 oranında artmış. Bu artışlar nargile piyasasındaki canlılığa işaret etmekle birlikte, 101 tondan 153 tona yükselen kayıtlı tüketim, toplam tüketimin aslında çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Türkiye’de tüketilen nargilelik tütünün tamamına yakınının kayıtsız, ruhsatsız olduğu biliniyor.

