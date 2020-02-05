Sigara: AKP yasakladıkça tiryakiler içiyor

Sigara önemli. Kanser ölümlerinin yüzde 25'i sigaraya bağlı. Belirleyen sosyoekonomik nitelikli nedenleri bizzat kendisi ürettiği için AKP 'sigara sorunumuzu' yasaklarla çözemedi.

“Sağlıkta devrim yaptık" diyen AKP'nın “devrim” iddiasını sorguladığımız dizi yazıya devam ediyoruz.

AKP’nin sağlıkta devrim diyerek şişirdiği tablonun bir başarısızlık tablosu olduğunu, bizzat AKP’nin istatistikleri pek çok konuda doğruluyor.

Bunun bir örneği de sigarayla ilgili.

Sigara önemli. Kanser ölümlerinin %25’i sigaraya bağlı. Türkiye’de en sık görülen kanser akciğer kanseri ve nedeni de sigara.

AKP SİGARAYLA İLGİLİ NE YASAKLAR GETİRMEDİ Kİ!

AKP yasa üzerine yasa çıkardı, sigara içilen yerleri yasakladı, sigara paketlerini tek tipleştirdi, yasakları çiğneyenlere para cezaları yağdırdı…

Bu düzenlemelerin tamamı doğruydu. Sigara içme oranını azaltmamız, sigara içmeyenleri sigara dumanından korumamız gerekiyor.

Ancak hiçbir sağlık sorunu yasaklarla, tek başına yasalarla çözülemez.

Temel nedene odaklanmak gerekir. İşte AKP’nin, tüm diğer sorunlarda olduğu gibi görmezden geldiği, görünmez kılmaya çalıştığı gerçeklik budur.

AKP sigaraya başlamayı belirleyen sosyoekonomik nitelikli nedenleri bizzat kendisi ürettiği için sigara konusunda başarısız oldu.

HER GÜN DÜZENLİ TÜTÜN KULLANANLARIN ORANI ARTIYOR

AKP ilgili yasayı 2008’de yürürlüğe koydu. Her gün tütün kullananların oranı 2010’da %24,1’di, ilerleyen dönemde dalgalı bir seyir izlese de, 2016’da %26,5’a çıktı.

Kadınlarda oran %10,8 (2012), %13,1 (2014), %13,3 (2016) olarak yükseldi.

2012’de gençlerin %14’3’ü her gün tütün kullanıyordu, oran 2016’da %18,1 oldu.

Tablo, Türkiye’de her gün tütün ve tütün ürünü kullananların oranını gösteriyor:

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018: 59

TÜRKİYE TÜTÜN KULLANIMINDA OECD ÜÇÜNCÜSÜ

OECD liginde en çok tütün kullanan ülke Fransa: %29. Türkiye toplamda üçüncü, erkeklerde ise birinci: %40.

Grafik, OECD ülkelerinde 15 yaş ve üzeri grupta her gün tütün ve tütün ürünü kullananların oranlarını gösteriyor:

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018: 60

OECD LİGİNDE KİŞİ BAŞI GÜNLÜK SİGARA KULLANIMINDA TÜRKİYE İKİNCİ

Birinci günlük 18,8 sigara ile Yunanistan, ikinci ise 17,3 sigarayla Türkiye. OECD ortalaması 13,6.

Grafik, OECD ülkelerinde 15 yaş ve üzeri grupta günlük kullanılan sigara miktarlarını gösteriyor:

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018: 61“Sağlıkta devrim yaptık" diyen AKP'nın “devrim” iddiasını sorguladığımız dizi yazıya devam ediyoruz.

Yasaklarla olmaz, yasalar yetmez. Sigaraya başlamayı belirleyen yoksulluk, eşitsizlik, işsizlik, gelecek belirsizliği, hayatın anlamsızlığı gibi sosyoekonomik, politik sorunları çözmek gerekir. Bunlar kapitalist düzenin sorunlarıdır ve AKP’nin çözeceği nitelikte değildir.