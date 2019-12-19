SGK 'gazi' maaşlarını kesti

SGK, çalışabilir durumda olan 'gazi' unvanına sahip kişilerin erken emeklilik hakkını kaldırırken, 2013-2016 arasında emekli olan 377 kişinin de maaşını kesti.

Operasyonlarda yaralanıp "gazi" unvanı olanlardan çalışabilir durumda olanlar, devlet kurumlarında “engelli” statüsünde çalışabiliyor. "Malul gaziler", engelli yurttaşlara sağlanan erken emeklilik hakkından da yararlanıyordu. Bu yolla "gazi" olanlar, 3 bin 600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli olabiliyordu.

Bu hak AKP tarafından kaldırılırken, daha önce maaş bağlanan 377 kişiye kötü haber geldi.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, "gaziler", 2013-2016 yılları arasında SGK’ye yapılan başvuruların kabul edildiğini ve emekli aylığı almaya başladıklarını, ancak 17 Aralık’ta kendilerine bu emeklilik işlemlerinin “sehven” yapıldığı gerekçesiyle maaşlarının kesildiğini belirtti. Duruma tepki gösteren "Gaziler", 2013’te yaşadıkları hak kayıpları için yasal düzenleme beklerken kazanılmış haklarının kaybedilmesinden şaşkınlık duyduklarını belirtti.