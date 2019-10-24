Sezgin Tanrıkulu'ndan partisine harekat tepkisi: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

CHP’nin dün gerçekleştirilen kapalı Meclis Grubu toplantısında Sezgin Tanrıkulu'nun partisine yönelik eleştirilerde bulunduğu öğrenildi.

CHP’nin dün gerçekleştirilen kapalı Meclis Grubu toplantısında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun söz alarak partisini sert bir şekilde eleştirdiği öğrenildi.

Tanrıkulu’nun, Suriy -Irak tezkeresine CHP’nin evet demesinin yanlış olduğunu söylediği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Tanrıkulu’nun Suriye’ye yapılan harekatta gelinen noktada Türkiye’nin ve CHP’nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise kazandığını dile getirdiği öğrenildi.

HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP’nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Tanrıkulu’nun bu konuda komisyon kurma önerisinde bulunduğu belirtildi.