Sezai Temelli: Erken seçim çağrısı yapıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim taleplerini yineledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında erken seçim talebinde bulundu.

Kayyum atamalarında suçlamaların belediye icraatlarından oluşmadığını söyleyen Temelli, "AKP-MHP iktidar bloğu bir kötülük rejimidir. Kürtlere saldırmaya, Kürt düşmanlığına devam etmektedir ve sürekli olarak bu düşmanlığı büyüterek ayakta durmaya çalışmaktadır. Bizim açıklamamızdan sonra İçişleri Bakanı, 'neden çekilmediler' diyor. Beklentiye bak, hevesi kursağında kalmış. Kayyum rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz" derken, "Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.