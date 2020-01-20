Şeyhi şeriat mahkemesinde vuran AKP'li çıktı...

Dün Bitlis'te öldürülen Nakşibendi tarikatı şeyhi Abdulkerim Çevik cinayetinin katil zanlısı Yakup Şeflekçi'nin, AKP'li Tatvan Belediye Başkanvekili Mazhar Şeflekçi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Şeflekçi'nin şeyhi vurmasının nedeni ise şeyhin kurduğu şeriat mahkemesinde verilen 'miras' kararı oldu. Şeyhin ölümü sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'çok üzgünüm' açıklamasında bulunmuştu.

Dün bir silahlı saldırı sonucu öldürülen ve bakanların "çok üzgünüz" açıklamasına konu olan Nakşibendi tarikatı şeyhi Abdulkerim Çevik cinayetinin zanlısının AKP'li Tatvan Belediye Başkanvekili Mazhar Şeflekçi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Halk TV'nin haberine göre, Mazhar Şeflekçi ile oğlu Yakup Şeflekçi ve yeğenleri arasında miras konusunda anlaşmazlık çıktığı öne sürüldü. Anlaşmazlık üzerine konuyu yargı yerine şeriata taşımak için Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'e başvuruldu. Çevik'in Mazhar Şeflekçi ve oğlu Yakup Şeflekçi'yi haksız bulması üzerine Yakup Şeflekçi şeyhi başından vurarak öldürdü. İLGİLİ HABER Bakanlara ve gazetelere tarih hatırlatması: Haberiniz olmayabilir ama medreseler kapatıldı