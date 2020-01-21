Şeyhi öldüren Yakup Şeflekçi: Kararını haksız buldum, öldürdüm...

Nakşibendi tarikatı şeyhi Abdulkerim Çevik'i kurulan 'şeriat mahkemesi'nde öldüren Yakup Şeflekçi, 'Bir kişiyle alacak-verecek sorunu yaşıyordum. Çevik’ten arabulucu olmasını istedik. Çevik kararını verdi, haksız buldum öldürdüm' dedi.

Bitlis’te ‘şeyh’ olarak bilinen Abdülkerim Çevik’i öldüren Yakup Şeflekçi, ifadesinde cinayetin nedenini anlattı.

Petrol istasyonu işleten Şeflekçi’nin iddiasına göre Çevik, kendisinin alacak-verecek sorunu yaşadığı bir kişiyle arasında aracılık yapıyordu.

Kurulan "şeriat mahkemesi"nde ikili arasındaki sorunu inceleyen Çevik, Şeflekçi’nin karşı tarafa 150 bin lira ödemesi gerektiği yönünde karar verdi. Ancak bu karar Şeflekçi’yi tatmin etmedi. İfadesinde Çevik’in bu paranın kendisine getirilmesini istediğini iddia eden Şeflekçi, “Bu haksız bir talepti, şüphelendim” dedi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Yakup Şeflekçi, önceden de tanığıdı ve zaman zaman görüştüğü Abdulkerim Çevik ile görüşmek için medreseye gitti. Medresede bir süre sohbet ettiler. Şeflekçi sohbete ara verdi, dışarı çıkıp tabancasını alıp tekrar geldi. Bulunduğu yerde tek başına olan Çevik, Şeflekçi’nin tabancasını görünce müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada kolundan vuruldu. Daha sonra da kafasının arkasından vurularak öldü.

Abdulkerim Çevik’in ölümüne dair hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "üzüntülerini" içeren mesajlar yayımlamıştı.