'Sevimli' gazeteci Cüneyt Özdemir, Melih Gökçek'i sevindirdi

Melih Gökçek, Türk medyasının 'sevimli bağımsız gazetecisi' Cüneyt Özdemir'in bir vlogunu çok sevdi. Gökçek, Özdemir'in vlogunu 'Cumhuriyet kadını kavramı üzerine muhteşem yorum' olarak niteledi.

Sabık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li İbrahim Melih Gökçek, twitterda yayımladığı bir mesajla Cüneyt Özdemir'i alkışladı.

Cüneyt Özdemir'in youtube'da yayımladığı vloglarından birisinde "Cumhuriyet kadını nasıl olmalıymış" tartışmaları hakkında yaptığı bir yorumu "CÜNEYT ÖZDEMİR’İN CUMHURİYET KADINI KAVRAMI ÜZERİNE MUHTEŞEM YORUMU" notuyla paylaşan Gökçek'in bu takdiri ile birlikte Türk medyasının sevimli "bağımsız gazetecisi" Cüneyt Özdemir bir basamak daha tırmanmış oldu.

İşte o vlog: