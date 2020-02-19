Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında hapis istemi

Eski Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, eski sevgilisi Meltem Özkalfa'yı 4 adamıyla birlikte ormanlık alana götürerek darp ettirdiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Çiftçi hakkında 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Bir süre çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Kırklareli'ye Vali olarak atanan Orhan Çiftçi hakkında daha önce Bursa'da yaşanan kaçırma ve darp olayıyla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldü. Soruşturmaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü.

Hürriyet'in haberine göre, açılan 2 ayrı dava dosyasında yer alan belgelere göre, 2011-2017 arası Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Çiftçi, ilçe belediyesinde görevli olan eski sevgilisi Meltem Özkalfa’yı Bursa'da Balat Ormanlık Alanı olarak bilinen yere götürdü.

Çiftçi’nin yanındaki kişiler Özkalfa'ya yönelik, "Bir daha Orhan Bey'i arama. O artık yok biz varız, seni öldürürüz" dedi. Özkalfa bir saate yakın ormanlık alanda bu kişiler tarafından darp edildi, ağır hakaretlere maruz kaldı. Özkalfa, öldürüleceği korkusuyla, bir daha Çiftçi’yi aramayacağını söyleyerek "Telefonumu verin gideyim" dedi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Özel Soruşturma Bürosu Savcısı Ekrem Aydıner’in hazırladığı iddianameye göre Çiftçi, Özkalfa’nın serbest bırakılması için son bir şart sundu. İddianamede, "Serbest bırakmadan önce, şüpheli Orhan Çitçi, şikayetçiye, 'ayağının altını öpmesi' şartını ileri sürdü. Şikayetçi bunu kabul etmek zorunda kaldı. Şüpheli, şikayetçiye 'ayağının altını' öptürerek küçük düşmesine neden oldu. Daha sonra şikayetçi serbest bırakıldı" denildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çiftçi suçlamaları reddetti. Eski Vali Çiftçi hakkında "5 yıldan 18 yıla varan sürede hapis istemi" ile İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Çiftçi, olayın ortaya çıkmasından sonra merkeze alınmıştı.