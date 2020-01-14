Sevag Şahin davasında karar açıklandı

Er Sevag Şahin Balıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Kıvanç Ağaoğlu'na 'olası kastla adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde er Sevag Şahin Balıkçı'nın Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda askerlik görevini yaparken başka bir askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada sanığa 'olası kastla adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'olası kastla adam öldürmek' suçundan cezalandırılması ve tutuklanmasına yönelik görüş bildirdi.

Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Kıvanç Ağaoğlu, kimseyi olası kastla vurmadığını, söz konusu olayda herhangi bir kasıt taşımadığını iddia etti.

'ERMENİ DİYE ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM...'

Görgü tanıklarının da kendisinin kasıtla hareket etmediğini beyan ettiğini ileri süren Ağaoğlu, "Kast veya olası kastı kabul etmiyorum. Sevag'ın Ermeni asıllı olduğunu acemi birliğinden beri biliyordum. Eğer 'Ermeni' diye öldürmek isteseydim askerliğin son kısmında mı aklıma gelirdi? Kesinlikle kendisini öldürmek istemedim" dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ağaoğlu'na 'olası kastla adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına, sanığın kaçma şüphesini de dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.