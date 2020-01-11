Serrac, Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac, Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.
Cumartesi, 11 Ocak 2020 20:54

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac, Türkiye'ye geliyor.

Serrac, Erdoğan ile görüşecek.

 