Serhat Albayrak'tan Fikri Akyüz'e: Terbiyesiz herif...

Uzun yıllar ekranlara çıkamayan Fikri Akyüz, Çağlar Cilara ile YouTube üzerinden yeni programa başladı.

Akyüz ilk programda medyada neden 4 yıldır yer alamadığını anlattı.

Fikri Akyüz, Takvim gazetesi yazarıyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak arasında geçen bir tartışmayı anlattı.

Akyüz, bu tartışmadan sonra medyada bir daha yer alamadığını söyledi:

"Bir gün Takvim gazetesinde bir yazı yazdım. Takvim gazetesi Turkuvaz grubuna bağlı. Aynı grubun bir de Sabah gazetesi var. O gazetede Sevilay Yılman ve Rasim Ozan Kütahyalı yazıyordu.

Ben Sevilay Yılman ile Rasim Ozan Kütahyalı’yı uygun bir dille eleştiren bir iki satır yazı yazmıştım.

Ramazan'ın birinci günüydü. Serhat Albayrak beni aradı. Bana Fikri Abi diyen birisiydi. Ararken Fikri Bey dedi. Hemen ‘bir şey var’ diye düşündüm.

'Sen nasıl olur da aynı grupta benim yazarlarıma eleştiri getirirsin terbiyesiz herif' dedi ve telefonu kapattı.

Sonra ben telefonla geri döndüm ona ama cevap vermedi. Sonrasında sekreterini aradım. 'Az önce böyle bir diyalog geçti. Serhat Albayrak’a deyin ki terbiyesizin önde gideni kendisidir. Fikri Akyüz böyle söyledi dersiniz' Aynen bunu söyledim. Serhat Albayrak da olsa kimse benim haysiyetime laf edemez. Bu arada Rasim Ozan Kütahyalı ve Sevilay Yılman'ın bu olayla kesinlikle bir ilgisi yok. Ambargo konusunda onların bir dahli yok."