Sendikanın aracı başkanın oğluna satıldı: Zaten hasarlıymış!

İktidara yakın Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen'in Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul'un, sendikaya ait aracı oğluna 45 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı. İddialar üzerine telefonla ulaştığımız sendikadan başkanın oğluna satılan aracın 'zaten hasarlı' olduğu söylendi.

Enerji Bir-Sen Sendikası Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'un, sendikaya ait aracı oğluna 45 bin TL'ye sattığı iddia edildi.

Söz konusu satışa ilişkin devir tutanakları ortaya çıkarken, konuya ilişkin sendikadan ya da Tonbul'dan bir açıklama gelmedi.

soL'un ulaştığı sendika, aracın 200 bin km'de ve hasarlı olduğu bilgisini verdi. Edindiğimiz bilgiye göre böyle bir satış için en az 3 teklifin resmi olarak alınması gerekiyor.

Aracın satışıyla ilgili kaç resmi teklif alındığı sorumuz ise sendikada "yetkili birisi olmadığı" için yanıtsız kaldı.