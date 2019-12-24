Selahattin Demirtaş'tan 'Davutoğlu' ve 'Babacan' açıklaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'na ilişkin, 'Yapması gereken en anlamlı şey, geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve özeleştiridir. Bunu yapmadan siyasette yol alabileceğini öngörmüyorum. Her siyasi akım buna katkı sunduğu oranda anlamlı ve kalıcı bir iş yapmış olacaktır. Babacan’ların ne yapacaklarını biz de dikkatle izliyoruz' dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'a açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti adımlarına ilişkin konuşan Demirtaş, "Yakın geçmişin mimarı oldukları için kendilerini yakınen tanıyoruz elbette. Program ve siyasi çizgileri bir yana, Davutoğlu’nun 'dinleme' diye bir yeteneği yok. Sadece konuşur. Dinliyor gibi göründüğünde de içinden konuşmaya devam eder. Böylesi bir “stratejik dehanın” yapması gereken en anlamlı şey, geçmiş yıllar nedeniyle samimi bir özür ve özeleştiridir. Bunu yapmadan siyasette yol alabileceğini öngörmüyorum" dedi.

Babacan'a ilişkin de açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Türkiye’nin demokratik ilkelerde buluşmaya acilen ihtiyacı var. Her siyasi akım buna katkı sunduğu oranda anlamlı ve kalıcı bir iş yapmış olacaktır. Babacan’ların ne yapacaklarını biz de dikkatle izliyoruz... Fakat şunu da samimiyetle belirtmeliyim, toplumun yegâne kurtuluş umudu sol-demokratik çizgidedir. Asıl büyütülmesi ve iktidara taşınması gereken sol bloktur... AKP sonrası iktidarda, HDP dahil, sol güçler de mutlaka olmalıdır. En makul olanı ise bu yıkım döneminin ağır tahribatlarını giderecek iki üç yıllık bir “demokrasiye geçiş koalisyonu hükümeti” kurmak olacaktır" diye konuştu.