Selahattin Demirtaş: Erdoğan Gülen’den ve cemaatinden hiçbir zaman hazzetmemiştir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Kanımca, Erdoğan’ın kendisi Fethullah Gülen’den ve cemaatinden hiçbir zaman hazzetmemiştir. Hatta iktidarını Gülen Cemaati ile paylaşmak zorunda kalmış olmaktan dolayı içten içe onlardan nefret ettiğini söylersem abartmış olmam' iddiasında bulundu.

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam'daki köşe yazısında Erdoğan-Gülen ilişkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kanımca, Erdoğan’ın kendisi Fethullah Gülen’den ve cemaatinden hiçbir zaman hazzetmemiştir" iddiasında bulunan Demirtaş, "Hatta iktidarını Gülen Cemaati ile paylaşmak zorunda kalmış olmaktan dolayı içten içe onlardan nefret ettiğini söylersem abartmış olmam. Bir noktadan sonra Cemaatçilerin de Erdoğan’a benzer duygular beslediği bir sır değil tabii ki. Cemaatin Türkçe Olimpiyatları adlı bir etkinliğinde Erdoğan’ın Gülen’e hitaben 'bitsin artık bu hasret' diyerek yaptığı Türkiye’ye dön çağrısı, aslında samimi bir çağrı değildir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın, Gülen’in niyetini çok önceden sezip onu Türkiye’ye getirerek kontrol altına almaya çalıştığını öne süren Demirtaş, "Söz konusu çağrıyı da bu amaçla yapmıştır. Ben Erdoğan’ın o sözlerini Meclis’teki odamda televizyondan duyduğumda da böyle düşünmüştüm, halen de böyle düşünüyorum. Gülenciler konusunda Erdoğan bir aşamadan sonra AKP kurmaylarını ikna edemediğinden yalnız kalmıştır. Bunu Erdoğan’ın siyasi sorumluluğunu hafifletmek için söylemiyorum tabii. Bununla birlikte, yorumum budur. Bir cümleyle özetlemem gerekirse Erdoğan, Gülen’i devlet için değil, kendi iktidarı için tehlikeli görmüştür" dedi.