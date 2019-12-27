Sekiz yıl sonra Roboski katliamı. Cezasız kalan suçlar ve tarihimizin karanlık sayfalarına bir ek daha...

28 Aralık 2011’de yani bundan 8 yıl önce Şırnak’ın Roboski (Uludere) ilçesine bağlı Gülyazı ve Ortasuyu köyü sakinlerinin Irak’a kaçakçılık (onlar için bir zorunluluktu bu "meslek". Başka türlü de ifade edemeyince böyle yazıp geçiyoruz) giden 38 kişi ve en az 50 katırın üstüne Diyarbakır’dan kaldırılan F16 uçakları ile "yanlışlıkla" 4 adet bomba bırakıldı.

Gruptan yalnızca 4 kişi hayatta kalabilmişti. 34 kişiden 19’u daha reşit bile değildi, çocuktular. Okul sıralarında olmaları gerektiği yaşlarda düzen onları -20 derecede kar altında kaçakçılık yapmaya itmişti.

Olay yerine gidip inceleme yapan insan hakları kuruluşları tarafından hazırlanan raporlarda, "Kürt köylülerine etnik ayrımcılık gözeterek gözdağı vermeyi amaçlayan bir katliam olduğu sonucuna varıldığı" tespitleri yer aldı. Olayda sağ kurtulan Hacı Encü, Servet Encü, Davut Encü ile kardeşlerini yitiren Muzaffer Encü'nün beyanlarında, olay akşamı askerlerin yollarını kesip sınırda beklettikleri ardından bomba yağdırıldığı, orada PKK'li kimsenin olmadığı, olaydan sonra hiçbir askeri yetkilinin gelmemesiyle çoğu yaralının donarak öldüğü ve cesetlerin paramparça olduğu söyleniyordu.

KATLİAMDAN SAĞ KURTULAN HACI ENCÜ'NÜN İFADESİ

"Saat 21.00 gibi sınıra yaklaştık. Bizim köyün yaylasına vardık, yayla tam sınırdadır. Orada önce aydınlatma fişeği ve akabinde de top-obüs atışı yapıldı. Biz yükümüzü sınırın diğer tarafında bıraktık. Hemen ardından uçaklar geldi ve bombardıman başladı. Biz iki gruptuk, öndeki grup ile arkadaki grup arasında 300-400 metre mesafe vardı. İlk top atışından hemen sonra uçak geldi. Askerler bizim yaylayı tuttukları için, bu tarafa geçebileceğimiz başka yol yoktu. Bu nedenle gruplar sıkışarak bir araya gelmek zorunda kaldı. Sonunda iki büyük grup olduk. İlk uçak bombardımanında sınırın sıfır noktasında bulunan yaklaşık 20 kişilik grup imha oldu. Hemen geriye kaçmaya başladık. Kayalıklar arasında kalanların üzerine bomba yağmaya başladı. Benim de içinde bulunduğum grup 6 kişiydi, bu gruptan 3 kişi kurtulduk. Üzerimizde günlük sivil elbiselerimiz vardı, hiç kimsede silah yoktu. Olay 1 saat falan sürdü. Bir iki kişi 3 katırla beraber küçük bir deredeki suya girdik. Bir saat bekledikten sonra bir kayalığın altına sığındık. Arkadaşlarımızdan haber alamadık."

Katliam sırasında bölgede bulunan askerlerin olay bölgesinden tamamen çekilmesi ve yardım çalışmalarına katılmaması bir yana, hiçbir resmi kurum cenazeleri arama çalışması ve taşınması için girişimde bulunmadı. Ölenlerin cenazelerinin aranması ve köye taşınması köylülerin kendi imkanlarıyla gerçekleşti. Bölgede yaşayan halk yakınlarının cenazelerini katır sırtında ve traktörle taşıdı. Cenazeler daha sonra da otopsi yapılmak üzere, yine köylülerin kendi imkanları ile Uludere Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Katliamda yakınları yüzleri tanınmayacak hale getirilmiş evlatlarını, kardeşlerini, babalarını tanımaya çalıştı.

Bölgedeki yerel bir gazetecinin ifadesine göre cesetleri torbalarla gömdüler. Cesetler parça parça oldukları için hepsi birbirine karışmıştı.

'SINIRDA BEKLETİP TOPLADIKTAN SONRA BOMBALADILAR'

Köy muhtarı Haşim Encü kaçakçılığın atalardan beri gelen sınır ticareti olduğunu, normalde her kaçak grubun geçişinde askerin arayıp teyit ettirdiğini ancak olay akşamı kimsenin aranmadığını, grupların sınırda bekletilip toplandıktan sonra bombalamanın olduğunu ve bu saldırının Genelkurmay Başkanından, bölgede görevli komutanlardan habersiz olabilecek bir saldırı olmadığını anlattı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın olaya ilişkin açıklamasında, "Terörist grupların bölgede bir araya geldikleri ve sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerimize yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları anlaşılmış ve ilgili birlikler ikaz edilmiştir" deniliyor, yapılan katliam karartılıyordu. Bölgenin daha önce çatışmaların gerçekleştiği yer olmadığı da bilinen bir gerçekti.

ANF'ye bilgi veren Ortasu köyünde yaşayan İrfan Enç de, "yıllardır burada kaçakçılık yapılıyor. 2003'ten beri alenen yapılıyordu. Asker, polis, herkes biliyor. Ankara’dakiler bile biliyor. Tek geçim kaynağı bu. En son geçen ay karakol komutanı köylüleri topladı. Karakol komutanı bize 'silah ve uyuşturucu getirmeyin, onun dışında size karışmayız' dedi. Zaten askerler rüşvetini alıyor. Katliamda ölenlerin çoğu 15 -16 yaşındaki gençler… 2003’ten önce kaçakçılık yapılması yasaklanmıştı. Ancak bu tarihten sonra artık serbest bırakılmıştı, alenen yapılıyordu. Askerler 'gidip gelebilirsiniz' diyordu. Zaten her giden grubun içinde askerlere bilgi verenler var" diye konuştu.

Köylünün verdiği röportajdan da anlaşıldığı üzere karakol da köylülere kolaylık sağlıyordu. Askerler operasyon yapılacağı zamanlarda 34 kişinin arasında da olan koruculara haber veriyordu. Hatta güvenlik güçlerince yakından takip edildiklerini, mazot getirmek için yola çıkan köylülerin askerler tarafından izlenmeye alındığını, sayım bile yapıldığını, kaç kişinin sınırın diğer tarafına geçtiğini tespit ederek geri dönüşlerde grupta eksik var mı diye (PKK'ye katılmalar olması şüphesiyle) kontrol edildiklerini köylüler dile getiriyordu.

MEDYA OLAYI KARARTMAYA ÇALIŞTI

Katliamı görmezden gelen medya, Roboski Katliamı ile ilgili haberlerinde ya köylülerin infazını “iddia” olarak dile getirdi ya da uygun bir formatta sunarak ortada sıradan bir operasyon varmış gibi yansıttı. Üstelik, gazeteler “iddia” diye verdikleri katliam haberini, köylülerin cesetlerini gösteren fotoğraflarla birlikte yayınlıyorlardı!

O dönemde CNN’de çalışan Ayşenur Arslan, haberi verdiğinde rejiye giren Ferhat Boratav'ın kendisine "Uludere haberi verilmeyecek" diye bas bas bağırdığını anlatıyor, ”yetmedi bir de not gönderdiler" diyor.

Yılmaz Özdil 6 Ocak 2012’de Hürriyet Gazetesi’nde yazdığı yazıyla tepkilere neden olmuştu. Özdil yazısında “Entel barların romantik tayfası “50 liracık için canını tehlikeye atmak zorunda kalan masum köylü” filan diyor ama... Haftada iki sefer yaptığında, ayda 15 bin lira kazanıyor o masum! Sayın terörist’le sayın kaçakçı arasında katır tepmişe dönmek istemiyorsa, bi karar vermesi lazım artık devletin...” diyordu!

“Silah Taşıyorlardı” başlığıyla çıkan Sözcü gazetesi, “PKK ağır silahları sınırdan katır sırtında geçiriyordu. TSK önceki gece aynı bölgede kalabalık bir gruba jetlerle operasyon yaptı” spotunu kullandı.

Yeni Vakit gazetesi de “Terörist mi kaçakçı mı?” manşetini atarken şu spotu uygun görmüştü “Şırnak’ta öldürülen 35 kişinin ‘köylüler’ olduğunu iddia eden çevrelere cevap veren Genelkurmay; ‘olayın meydana geldiği yer, sivil yerleşim bulunmayan Sinat-Haftanin bölgesidir’ derken, öldürülenlerin akrabası olan Köy Muhtarı Haşim Encü, ‘Bombalanan yolun kaçakçılık amacıyla kullanıldığını’ ileri sürdü” spotunu kullandı.

Katliama ilişkin bir diğer haber ise Yeniçağ’da ‘‘Terörist güzergahına bomba: 35 ölü’’ başlığıyla yayınlandı.

Geçen 8 yılda akıllarda en çok kalan ise hükümet yetkililerinin katliamın acısını daha da arttıran sözleri oldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in de açıklamasında, "Terörist oldukları zannıyla saldırı yapıldığı ve istihbarat eksikliğinden kaynaklı operasyon kazası olduğu" söyleniyordu.

Dönemin başbakanı Erdoğan, operasyonla ilgili görüntüleri izlediğini belirterek şu sözleri dile getirmişti:

"30-40 kişilik grup, katırlar, insanlar var. O yükseklikten bu Ahmet midir? Mehmet midir? Bilmek mümkün değil. TSK görevini samimi şekilde yapmıştır."

"Hata da olabilir. Hatayı da açıkladık, özrü de açıkladık" diyen Erdoğan, para ile katliamların bile üzerinin kapatılabileceğine, yakınlarını kaybedenlerin susturulabileceğine inandığını göstererek şöyle konuştu:

"Tazminatı da açıkladık. Ama birileri istismar ediyor. Allah aşkına tazminatsa tazminat... Bizim resmi tazminatımız ötesinde yaptık. İlla terör örgütünün istediğini mi söyleyeceğiz. Kusura bakmasınlar."

Erdoğan’ın katliama ilişikin son yaptığı açıklamalardan birisi de “Her kürtaj bir Uludere’dir” açıklaması olmuştu. Erdoğan açıkça katkısının olduğu bir katliamı, kadınların en doğal hakkı kürtaj ile aynı şey olarak değerlendirirken şu skandal sözleri dile getirdi:

“Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Bu ifademe karşı çıkan bazı çevrelere, medya mensuplarına da sesleniyorum. Yatıyor-kalkıyorsunuz Uluderediyorsunuz. ’Her kürtaj bir Uludere ’dir’ diyorum.”

Uludere Katliamına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir diğer isim de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu. Şahin katliama ilişkin yaptığı açıklamada, "Filmin bütününe bakılınca özür dilenecek bir şey yok" diyerek bir kez daha insanlığını (!) ortaya koyuyordu.

Egemen Bağış, Uludere’de katledilen 35 köylünün ardından “kaçakçılığın bir gelir kapısı olması gözden geçirilmeli” dedi.

Ölenlerden birin yakını bir yurttaşın "Çocuklarımızı bu yola zengin olalım, arabalar alalım, marketler açalım diye göndermiyorduk. Sadece aç kalmayalım, hayatımızı devam ettirelim diye gönderiyorduk" sözleriyle birlikte düşünebilirsiniz.

Başka bir ifadeyle, öldürülen köylüler yoksulluk nedeniyle kaçakçılık yapmak zorunda kalan, geçinebilmek ve okuyabilmek için hayatını tehlikeye atan insanlardı.

MAHKEME DE OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Katliamın ardından çoğu AKP’li üyelerden oluşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun hazırladığı raporda, "Kasıt yok. Sivil idare ile askeri yetkililer arasında koordinasyonsuzluk var" denildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Haziran 2013’te görevsizlik kararı vererek, dosyayı Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı da, 7 Ocak 2013’te "Gerek şüphelilerin gerekse olayda görev yapan diğer TSK personelinin, TBMM ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kanun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görevin gereklerini yerine getirdikleri, görev gereklerini yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri, dolayısıyla eylemleri hakkında kamu davası açılmasını gerektiren sebep bulunmadığı anlaşıldı" diyerek takipsizlik kararına işaret etti.

Takipsizlik kararına ailelerin itirazı da 20 Haziran 2014 tarihinde reddedildi. Aileler, "Ölenler arasında PKK mensupları vardı" diyen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. 1108 avukat Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine yaşamını yitiren 34 kişinin yakını olan 281 kişi adına Ağustos 2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvuru yapıldı. AİHM Roboski için yapılan başvuruyu "2 gün gecikti" diyerek reddetti.

Görüldüğü gibi yoksul Kürt emekçilerine yapılan katliam medya ve AKP tarafından örtbas edilmiş oldu. Katliamın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen asıl suçlular cezalandırılmadı. Üstelik ödüllendirildi.