Şehir Plancılar Odası’ndan İzmir Belediye Başkanı Soyer’e: Yeni bir kent suçunun parçası olmayın

İzmir Şehir Plancıları Odası, Zorlu Holding’in Konak’ta inşa edeceği 146 metrelik gökdelene ilişkin bir açıklama yaparak, projeye olumlu bakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Zorlu Holding’in Konak’ta eski tütün depolarının olduğu bölgede inşa edeceği 146 metrelik Zorlu Konak gökdelen projesine tepki gösteren İzmir Şehir Plancılar Odası, projeyi “kent suçu” olarak nitelendirirken yapılan açıklamada “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından olumlu bakılması, ruhsatın kazanılmış bir hak olduğu ve herhangi bir işlem yapılmasının doğru olmadığı yönündeki ifadeleri talihsiz buluyoruz. Bu proje TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz ‘kent suçlarından’ biridir ve hayata geçirilmemelidir” denildi.

“İzmir’in kent merkezinde yeni bir kent suçunun parçası olmayın” başlığıyla yapılan açıklamada, 146 yada 250 metre yüksekliğiyle kent gündeminin merkezine oturan “Zorlu Konak” gökdelen projesine ilişkin “1/5000 Nazım İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulmasından dolayı bu parsellerde uygulama yapılamayacağı belirtilmiştir. Ancak 999 ada 81 parselin de yer aldığı 1/5000 Nazım İmar Planı’nın iptal olduğu 02.10.2009 tarihinden bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üst ölçekli plana uyumsuzluk nedeniyle hiç değiştirilmemiştir. Buna rağmen, 10.11.2008 tarihli Uygulama İmar Planı’na dayanarak Aralık 2018’de bahsi geçen projeye ilişkin yapı ruhsat belgesi düzenlenmiştir.” bilgisine yer verildi.

2 Ekim’den bugüne 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın uyumlu hale getirilmesi yönünde ne Konak Belediyesi ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce bir adım atılmadığı gibi, plan uyumsuzluğu olmasına rağmen mevzuata aykırı bir şekilde ruhsat verildiğinin söylendiği açıklamada “Kadifekale’ye varan bir yüksekliğin konuşulduğu böylesi bir projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından olumlu bakılması, ruhsatın kazanılmış bir hak olduğu ve herhangi bir işlem yapılmasının doğru olmadığı yönündeki ifadeleri talihsiz buluyoruz. Bu proje TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz ay ilan ettiğimiz “kent suçlarından” biridir ve hayata geçirilmemelidir” denildi.