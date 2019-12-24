Şehir Hastanesi'nde iş cinayeti

Kocaeli'de devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan bir işçi, iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında çalışan Harun Barak (36) adlı işçi, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, İzmit 28 Haziran Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, binanın dış cephe kaplamasında çalışan işçi, iskele üzerinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Barak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.