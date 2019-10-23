Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler gerekçesiz olarak işten çıkarıldı

Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatında, Alp Erdem Elektrik şirketi bünyesinde çalışan işçiler, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

İzmir Bayraklı'daki Şehir Hastanesi inşaatında, Gama-Türkerler taşeronu Alp Erdem Elektrik şirketi bünyesinde çalışan üç işçi işten çıkartıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan ve gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, işten atılma öncesinde sigortalarının eksik yattığını, maaşlarının konuşulandan daha düşük miktarda ödendiğini, ayrıca ödenmesi gereken asgari geçim indirimlerinin de maaşlarına eklenerek verildiğini belirtti.

İşçilerin aktardığına göre, 08.00-18.00 saatleri arasında çalışmalarına rağmen imzalatılan puantajlarda çalışma saatleri 08.00-17.00 arasında gösterildi. Çay molasının olmadığını, fazla mesai ücretlerinin de verilmediğini söyleyen işçiler, rapor alan bir işçinin de parasının kesildiğini bildirdi.

Tüm bunların yanında fiziki çalışma koşulları ile hijyen ve sağlık koşullarının da çok kötü olduğunu belirten işçiler, haklarını almak için hukuki süreç başlatacaklarını da söyledi.