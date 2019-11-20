Şehir Hastaneleri'nde krizin diğer adı: 911...

AKP'nin Şehir Hastaneleri kurulduğu her kentte kriz konusu olurken, hem sağlık emekçileri hem de hastalar yaşadıkları kaostan şikayetçi. Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri özellikle 911 hattı üzerinden yapılan işlemler ve gecikmeler nedeniyle büyük bir kriz yaşandığını belirtiyor.

AKP'nin Şehir Hastanesi projeleri kurulduğu her kentte sağlık hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmak bir yana iyice zorlaştırmış durumda.

Yapılan devasa binalar inşaat işlemleri bile tamamlanmadan AKP'nin seçim malzemesi haline getirilerek açılırken, hastalar inşaat içinde muayene olmanın yolunu arıyor, çoğu zaman yolunu kaybediyor.

Şehir dışına yapılan hastanelere ulaşmak için birden çok toplu taşıma aracı kullanmak zorunda kalan hastalar, hastaneye ulaşmak için saatler öncesinde çile yolculuğuna çıkıyor.

Benzer bir sorun sağlık emekçileri için de geçerliyken, onlar da sağlık hizmetlerini uygun koşullarda verememekten şikayetçi.

Adeta birer sorun yumağı haline gelen Şehir Hastaneleri'nde önemli bir kriz başlığı ise hastane içi iletişim amacıyla kurulduğu belirtilen 911 hattı.

Hastanede yapılacak bir ameliyattan temizlik işine kadar tüm işlemler bu hat üzerinden yapılıyor.

'ÖLÜMCÜL SORUNLAR DOĞURABİLİR'

Şehir Hastanesi'nde çalışan bir hekim soL'a yaptığı açıklamada bu durumun büyük bir krize neden olduğunu, hastanelerdeki tüm işlemleri aksattığını söylüyor. Hatta bırakılan çağrının ardından yaşanan gecikmelerin ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken hekim, yaşananları şöyle anlatıyor: "Daha önce servislerin kendi içinden yaptığı işlemlerin artık 911 üzerinden yapılması hastanelere daha önce var olmayan bir kriz daha hediye etti. Bir ameliyattan çıkan hasta 911 hattına bırakılan çağrıyla servise götürülüyor örneğin, benzer bir çağrı sonrası işlemin geç yapılması nedeniyle bir hasta önemli bir sağlık sorunu yaşadı. Bu sorunlar yarın ölümcül sonuçlar doğurabilir."

'SABUN BİTTİ KAYIT, ÖNLÜK İSTE KAYIT, YATAK KİRLENDİ KAYIT'

Hasta yatağının temizlenmesi için dahi 911'in aranmak zorunda olduğunu belirten sağlık emekçisi, "Eski hastanelerimizde bölümlerde görev yapan temizlik personeli saniyeler içinde sorunu çözerdi, şimdi 911'e çağrı bıraktıktan sonra 2 saat bekleme süresi var. Bir yatağın temizlenmesi için bile bu kadar beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ayrıca her işlem için ayrı 911 kaydı oluşturmak gerekiyor. Sabun bitti ayrı kayıt, önlük iste ayrı kayıt, eldiven için yine ayrı kayıt. Bu da hekim için ciddi bir zaman kaybı demek" diye konuştu.

911 HATTI PARALI MI?

Hatta daha fazla çağrı bırakmaları konusunda sürekli uyarı aldıklarını belirten sağlık emekçisi, bu durumu sorduğu bazı bölüm sorumlularının ise hatta bırakılan çağrı üzerinden para kazanıldığı yönünde bilgi verdiğini dile getirdi.

soL'un konuya ilişkin bilgi almak üzere ulaştığı TTB yetkilileri konuya ilişkin net bir bilgileri olmadığını aktarırken, Şehir Hastaneleri yetkilileri ise "daha sonra döneceğiz" diyerek bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Öte yandan bir Şehir Hastanesi çalışanı, hatta bırakılan çağrı sayısının az olması durumunda 911 hattına bağlı çalışan kişilerin "daha az kişiyle bu iş yapılır demek ki" denilerek işten çıkarıldığını, işlerin giderek içinden çıkılmaz bir hale geldiğini aktardı.

EMEKÇİLER ŞİKAYETÇİ

911 hattına bağlı olarak çalıştırılan emekçiler AKP'nin yarattığı yeni durumdan şikayetçi. Sabit çalıştıkları kat neredeyse olmayan sağlık emekçileri, bazen katlar arasında bazen de farklı bloklarlada bulunan hastaneler arasında koşturmak zorunda kalıyor. En basit işlemlerin bile 911 üzerinden yaptırılması talimatı nedeniyle her işe koşturduklarını, bazen çok önemli işlerin basit çağrılar nedeniyle aksayabildiğini dile getiriyorlar.