Seferihisar Belediyesi çalışanları maaşlarını alamıyor

Seferihisar Belediyesi çalışanlarına, 2 aylık maaşlarının verilmediği, Eylül maaşlarının ise geçtiğimiz günlerde ödendiği ortaya çıktı. Belediye çalışanları, duruma tepki gösterirken, soL'a konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, geçmiş dönemden gelen borçların yapılandırılması nedeniyle yatırılan paraları kullanamadıklarını, 20 gün içerisinde ödemelerin yapılacağını söyledi.

Seferihisar Belediyesi çalışanlarına, 2 aydır maaşlarının ödenmediği ortaya çıktı. Eylül maaşları geçtiğimiz günlerde verilen çalışanlar, ödenmeyen maaşları ve paraların geç yatırılması nedeniyle tepkili.

soL'a konuşan belediye çalışanları, evlerini geçindiremediklerini artık konuya bir çözüm bulunması gerektiğini beklediklerini söyledi. Belediyenin borçları olduğu için kendilerine ödeme yapılmadığını söyleyen Seferihisar Belediyesi çalışanları, ödeme planı ile net bir tarih de açıklanmadığını, "Ocak'a kadar böyle gideceğinin" aktarıldığını anlattı.

'GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI NEDENİYLE PARAYI KULLANAMIYORUZ'

Çalışanlara 2 aylık ödeme yapılmadığını ve Eylül ayı maaşlarının geçtiğimiz günlerde yatırıldığını soL'a doğrulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, geçmiş dönemden gelen borçların yapılandırılması nedeniyle yatırılan paraları kullanamadıklarını, ilçe belediyelerine ayrılan payın da azaltıldığını söyledi. Yetişkin, maaş sorununun 20 gün içinde çözüleceğini de duyurdu.

İsmail Yetişkin şunları söyledi:

"Meselenin asıl kaynağı ülkedeki ekonomik kriz. Bütün belediyelerin borcu var zaten. Büyükşehir yasası ile ilçe belediyelerinin gelirleri düştü. Bizim genellikle SGK ve Maliye'ye borcumuz var. Geçmişten yapılandırılmış bir şekilde düzenli olarak ödeniyor. Yapılandırıldığı için gelen parayı kullanamıyoruz. Ödenen payda da azalma var. Yüzde 40'ı kesildi, ekonomik kriz nedeniyle. Şu anda gelir arttırıcı projelerle ilgili çalışıyoruz.

Vergi toplamada yüzde 80'den aşağı düşmeyen ülkemiz, ilk kez yüzde 50'ye düşmüş. Devlet vatandaşından vergi toplayamıyorsa, vatandaş vergisini tam zamanında yatıramıyorsa, demek ki büyük bir sıkıntı var ülkede. Daha önce en azından inşaat sektörü vardı, belediye bir şekilde ayakta duruyordu. O da sekteye uğrayınca, belediyelerin gelirleri iyice düştü. Borcumuzu ödeyemez hale geldik. 20 gün içerisinde maaş sorununu çözüyoruz ve düzenli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Geçmişe dönük borçlarımızı da ödüyoruz."