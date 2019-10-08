Sedat Peker'den 'Suriye' açıklaması: Türk İslam’ın kılıcıdır

'Organize suç örgütü lideri' suçlamasıyla ceza alan Sedat Peker, olası Suriye operasyonu öncesi 'Türk İslam’ın kılıcıdır' dedi.

"Organize suç örgütü lideri" Sedat Peker, Karadağ'da Ulaştırma Bakanı Osman Nurkovic ve Başbakan Yardımcısı Rafet Husoviç ile görüşme yaptığını açıklarken, görüşmelerin hangi sıfatla ve içerikle yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Olası Suriye operasyonuna ilişkin konuşan Peker, "Kıymetli dostlarım, tüm İslam coğrafyasında Türk beklenendir. Şimdi de PYD terör örgütü tarafından zulüm gören Kuzey Suriye'deki Kürt ve Arap halklarının beklediğidir. Çünkü Türk İslam’ın kılıcıdır. Şanlı askerimize, istihbaratımıza ve de polislerimize gazalarının şimdiden mübarek olmasını diliyorum. Türk Milleti’nin herşeyiyle kendilerinin yanında olduğunu da bir an için bile unutmamalarını diliyorum" dedi.