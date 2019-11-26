Seçimleri kaybeden AKP'li adaya 'başhekimlik' hediyesi

Antalya Gazipaşa Belediye Başkanlığını kaybeden AKP’li Adil Çelik’in uzmanlığı bulunmamasına karşın Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atanması Meclis gündemine taşındı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Gazipaşa Belediye Başkanlığını kaybeden AKP’li Dr. Adil Çelik’in uzmanlığı bulunmamasına karşın başhekim olarak atandığını belirterek şunları söyledi:

“Oysa Gazipaşa Devlet Hastanesinde pek çok uzman doktor görev yapıyor. Ancak nedense seçimi kaybetmiş AKP’li belediye başkanı, üstelik uzmanlığı bulunmadığı halde Sağlık Bakanlığı tarafından başhekimlik görevine atanıyor. AKP, seçimi kaybeden isimlerini adeta bir seçim tesellisi olarak devlet kadrolarına yerleştirmeye, onları ödüllendirmeye devam ediyor. Bunu yaparken de liyakati, çalışma barışını ve en önemlisi de yürürlükteki hükümleri hiçe sayıyor. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 110’uncu maddesi ‘Eğitim ve araştırma hastaneleri; servis ve laboratuvar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesör tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak baştabipler tarafından yönetilir. Diğer hastaneler ise; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler arasından, Sağlık Bakanlığınca atanacak baştabipler tarafından yönetilir’ hükmünü içermesine karşın bu hüküm neden yerine getirilmiyor?”