SDG'den Rusya'ya ÖSO tepkisi: Şüphe uyandırıyor

SDG, Ayn İsa'da ÖSO ile yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklamada bulunurken, 'Bu saldırılar Rusya güçlerinin gözleri önünde gerçekleşmekte ve ateşkesin garantörlerinden biri olmasına rağmen Rus güçleri herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır' ifadesine yer verdi.

SDG, Ayn İsa’da yaşanan çatışmalara ilişkin Rusya'nın tavrına tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

SDG Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, ÖSO'nun Ayn İsa ilçesine yönelik saldırıda bulunduğu belirtilirken, “Bu saldırılar Rusya güçlerinin gözleri önünde gerçekleşmekte ve ateşkesin garantörlerinden biri olmasına rağmen Rus güçleri herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Rusya’nın saldırılar karşısındaki bu sessiz ve duyarsız tutumu, garantörlük rolünü yerine getirmeme anlamına geldiği gibi Suriye genelinde siyasi çözüm için garantörlük üstlenen Rusya üzerine birçok şüphe uyandırmaktadır.”