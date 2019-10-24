SDG'den açıklama: Resulayn'da çatışma çıktı

Ateşkes bölgesi olan ve TSK'nin kontrol altına aldığını duyurduğu Resulayn'da çatışma çıktığı ileri sürüldü.

Resulayn'ın doğusunda ateşkes kararına rağmen TSK ve ÖSO ile SDG arasında çatışmalar yaşandığı öne sürüldü.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali, "Türk ordusu, ateşkese rağmen çok sayıda paralı asker ve ağır silahlarla Esediye, Mişrafa ve Manacir köylerine saldırıyor. DSG meşru müdafaa hakkını kullanacak ve anlaşmanın ihlal edilmesinden sorumlu değildir. ​ABD başta olmak üzere ateşkes anlaşmasının uygulanması izlemelerini ve ihlal edenlerden hesap sormaya çağırıyoruz" dedi.

SDG Komutanı Mazlum Kobani, ise, “Türklerin askeri operasyonun sona erdiği yönünde yaptıkları açıklamalara rağmen, onlar ve onların güdümündeki Milli ordu olarak adlandırılan cihatçıları, Sere Kaniye bölgesinin doğu cephesine saldırarak kararı ihlal etmeye devam ediyorlar. Ateşkes garantörlerinin, Türkleri dizginlemek ve operasyonlarını durdurmak için sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.