Schengen başvurusu sırasında alınan ücretler iade edilmeyecek

Koronavirüs salgını sonrası AB ülkeleri vize vermeyi askıya alırken, Schengen vizesi için alınan 80 avro ücretin ise iade edilmeyeceğini açıkladı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında AB, aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülkeye seyahat kısıtlamaları getirdi.

Bu çerçevede, AB üyesi ülkeler de Türkiye vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu.

Ancak daha yasak gelmeden önce vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarından alınan vize ücretlerinin ise, iade edilmeyeceği açıklandı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, vatandaşlara pasaport iadesi yapılırken verilen bilgilendirme yazısında, alınan önlemler çerçevesinde vize başvurularının “karara ulaşmadan kapatılacağı”, ancak bu iptalin Türk vatandaşının başvurusu tarihçesinde olumsuz bir kayıt oluşturmayacağı bildirildi.

Ancak alınan Schengen vizesi için alınan 80 avro ücretin ise “vize başvuru ve servis için ödenen ücretler” olduğu gerekçesiyle, iade edilmeyeceği de ifade edildi.