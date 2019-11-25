SBF Dekanlığı saldırıdan bir hafta sonra açıklama yaptı, öğrencileri suçladı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, öğretim üyeleri ve öğrencilere yönelik saldırılardan bir hafta sonra yaptığı açıklamada, sempozyuma katılmak isteyen öğrencileri suçladı. SBF Dekanlığı, soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, geçen hafta düzenlenen "Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu"nda öğrencilere ve öğretim üyelerine yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

"Sempozyumu engelleme girişimleri" ve "provokasyonlar" gibi, yaşanan saldırıyı öğrencilere mal etme anlayışıyla kaleme alındığı görülen açıklamada, sempozyuma katılmak isteyen öğrenciler “çoğunluğu öğrencimiz olmayan 20 kişilik bir grup” olarak nitelendirilirken, öğrencilerin kapıyı kırmaya çalıştığı iddia edildi. Faşist grubun öğrencilere ve öğretim üyelerine saldırısını provokasyon olarak niteleyen AÜ SBF Dekanlığı, ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

“Gün içerisinde gerçekleşen tüm olaylarla ilgili olarak sorumluların ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmalar derhal başlatılmıştır” denilerek sempozyuma katılmak isteyen öğrencilere de soruşturma açılacağı anlamına gelen bir değerlendirmenin yapıldığı açıklamada, sempozyum bahane edilerek fakültenin bir saldırı kampanyasına maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Mülkiye’nin sempozyumların, bilimsel toplantıların ve akademik araştırmaların dersliklerinde ve bahçelerinde olgunlukla ve özgürce yapıldığı bir kurum olmaktan çıkarılamayacağının öne sürüldüğü açıklamada, Mülkiyeliler fakültelerine sahip çıkmaya çağrıldı.

19 Kasım 2019’da onur kurulunda SBF’nin tasfiyesinin baş mimarı olan AÜ Rektörü Erkan İbiş’in yer aldığı “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu”nda önce güvenlik görevlileri öğrencilere coplarla saldırmış, ardından da faşistler öğretim üyelerine ve öğrencilere saldırmıştı.

