SBF Dekanlığı: 'Görüntüyü tasvip etmiyoruz'

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, fakültede 'silahlı asistan' haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada 'görüntüleri tasvip etmediğini' söyledi. Rektörlüğün de Varol hakkında inceleme başlattığı öne sürüldü.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Dekanlığı, 2 yıl önce Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken fakülteye silah doğrulttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Anıl Varol'la ilgili açıklama yaptı.

Dekanlık görüntüleri "tasvip etmediklerini" açıklarken, araştırma görevlisi alım sürecinin kurallara ve objektif kriterlere göre gerçekleştirildiğini savundu.



Söz konusu araştırma görevlisinin daha önce açıklama yaptığının belirtildiği Dekanlık açıklamasında, araştırma görevlisi alım sürecinin "her aşamasının mevzuatta ayrıntılı olarak düzenlenmiş kurallara ve objektif kriterlere göre gerçekleştirildiği" savunuldu.

SBF Dekanlığı ayrıca, basın yayın organları aracılığıyla öğrendikleri görüntüyü hiçbir şekilde tasvip etmediklerini ve asla etmeyeceklerini, üniversitelerin ve bilimin bu türden görüntülerle anılmaması gerektiğini duyurdu.

Diğer yandan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün SBF’ye silah doğrulttuğu fotoğraf nedeniyle Murat Anıl Varol hakkında inceleme başlattığı öne sürüldü.

SBF Dekanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: