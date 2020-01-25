Sayıştaydan havalimanı raporu: Uçuş emniyeti tehlikeye atılıyor

Sayıştay’ın havalimanlarına ilişkin raporunda, yapım, onarım ihalesine giren bazı firmaların yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadığı belirtilerek uçuş emniyetinin tehlikeye atıldığı kaydedildi.

Sayıştay’ın TBMM’ye gönderdiği Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'yle (DHMİ) ilgili 2018 yılı denetim raporunda uçuş emniyetine ilişkin uyarılar yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, raporda, DHMİ’nin yatırım faaliyetleriyle ilgili yapılan incelemelerde havalimanı yapım, yenileme, bakım ve onarım işleriyle ilgili, yüklenici firma çalışanlarının bilgisizliği nedeniyle, can ve mal emniyetini ortadan kaldıran durumların yaşandığı belirlendi.

Raporda, DHMİ’nin söz konusu ihlalleri ortadan kaldırmak için eğitim verdiği, ancak söz konusu pist ihlallerinin bertaraf edilemediğinin görüldüğü kaydedildi.

Raporda, 11 Haziran 2011 tarihli Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre altyapı işlerinde havalimanı pistleri, apron inşaatının ayrı olarak belirlenmesine karşın üstyapı işleri bölümünde havalimanı terminal binalarının “bina işleri” grubunda yer almasının söz konusu güvenlik ihlallerine neden olduğuna işaret edildi.

Raporda ayrıca söz konusu tebliğde havalimanı pist aydınlatma işlerinin de elektrik işleri bölümünde yer aldığına dikkat çekilerek, şu uyarılar yapıldı:

“Her firma pist aydınlatma ve elektrik işleri bölümüne katılabilecektir. Havalimanlarında yapılacak yapım, bakım, onarım, yenileme ihalelerine havacılık sektöründeki uçuş, can ve mal emniyeti hususlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan tüm firmaların katılmasına yol açmaktadır. Bu durum ise izinsiz pist ihlalleri, pist üzerinde veya kenarında uçakların iniş ve kalkışlarını tehlikeye düşürecek malzemelerin bırakılması gibi ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Ayrıca, ülke genelinde faaliyet gösteren 56 havalimanının bazılarına uluslararası uçuşların da gerçekleştiği göz önüne alındığında uçuş, can ve mal emniyeti hususlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan yüklenici firma çalışanlarının yol açabileceği sorunlar, kuruluşun ve dolayısıyla ülkenin uluslararası itibarını da zedeleyebilecektir.”

BAKANLIKTAN HENÜZ YANIT YOK

Raporda, 2011 yılında yayımlanan tebliğde değişiklik yapılması için Kamu İhale Kurumu nezdinde girişimlerde bulunulması talebinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilmesine karşın, Mayıs 2019 tarihi itibarıyla bakanlığın bir yanıt vermediği ve bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadığı belirtildi.

Raporda, havalimanı altyapı ve üstyapı yapım, bakım ve onarım işlerinin uzmanlık ve tecrübe gerektiren özel yapılar olduğu kaydedildi.