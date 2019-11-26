Savunma sanayii şirketleri 7 milyar liralık sipariş aldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Görüşmeler sırasında açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunma sanayisi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurt dışı sipariş aldı" dedi.
'YERLİ OTOMOBİL VE TREN' AÇIKLAMASI
"Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı 2020'de ilan edeceğiz" diyen Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" ifadesini kullandı.