Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: F-35 için ağlamayacağız

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35'ler için ağlamayacaklarını söylerken, birinci alternatiflerinin 'Milli Muharip Uçağı’ yapmak olduğunu, bunun için ortak arandığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

"F-35 ayrı bir hikayedir. Onunla ilgili fazla bir yorum da yapmayayım. Oldu oldu, olmadı olmadı. Tamam alınmış bir karar, artıları oldu ama vermedikleri zaman da oturup ağlayacak değiliz" diyen Demir, Rusya'dan savaş uçağı alımı sorusuna, "Hiçbir şekilde biz doğrudan temin niyetinde değiliz. ‘Tüm opsiyonlar masada’ derler ya… Uçakların tiplerini, tarihçelerini biliyoruz ama yarın bir haber çıkınca herkes kapımıza gelir ama bizim verdiğimiz cevap aynı. Şu anda ihtiyaçlarımızı hemen karşılayabilecek fazla da uçak yok…" yanıtını verdi.

Demir, milli muharip uçak için çalışma yapıldığını, ortak arandığını söyledi.

Demir'in Türkiye gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:

ABD savunma bütçesinde Türkiye’ye ait F-35’lerin satın alınması yönünde karar çıktı. Görülüyor ki artık; başka alternatiflere bakma durumuna geldi Türkiye. Ne yapacağız? Bir taraftan hem ‘avcı’ hem de ‘bombardıman’ uçağına Türkiye’nin ihtiyacı var. F-16’lar belirli bir kullanım aşamasına geldi. Türkiye bu konuda ne yapacak?

Türkiye kendi yoluna gidecek. Kendi uçağını yapacak. F-16’lar ‘fighter’ olarak geçen uçaklar. Ege’de yapılan it dalaşına giriyorsunuz ama bizim F-16’yı kullanım süremize bakın ne kadar bombardıman için kullandık, ne kadar fighter olarak kullandık.

Fighter olarak herhalde Ege dışında kullanmadık.

Demek ki daha çok fighter dediğiniz uçağı rahatlıkla bombardıman için de kullanabiliyorsunuz.

Akıncı ve Aksungur galiba bombardıman…

Onlar İHA sınıfında. Onların da çeşitli fonksiyonları var ama kısacası bizim uçağa ihtiyacımız var. İnşallah yapacağız. İlk tercihimiz yerli uçak. Onu hızlandıracağız. Ne kadar hızlandırabilirsek bütün gücümüzle çalışacağız. Birincisi bu. İkincisi; diğer alternatiflere de bakacağız.. Ama bunları değerlendirirken olmazsa olmazlarımız var. ‘Getir bana uçak sat. Ne güzel al. El sıkıştık’ diye bir durum yok. Bizim tasarımımıza, dizaynımıza, tecrübemize ne kadar katkıda bulunur, onların hepsi önemli faktörler, eğer olursa.

Birinci alternatifimiz MMU’yu yapmak, ikinci alternatif ne diye sorayım? Rusya’dan uçak alımı olabilir mi? Doğrudan temin veya İsveç Gripen’ler…

Hiçbir şekilde biz doğrudan temin niyetinde değiliz. ‘Tüm opsiyonlar masada’ derler ya… Uçakların tiplerini, tarihçelerini biliyoruz ama yarın bir haber çıkınca herkes kapımıza gelir ama bizim verdiğimiz cevap aynı. Şu anda ihtiyaçlarımızı hemen karşılayabilecek fazla da uçak yok…

Mevcutlar dışında, F35 dışında diyorsunuz değil mi?

F-35 ayrı bir hikayedir. Onunla ilgili fazla bir yorum da yapmayayım. Oldu oldu, olmadı olmadı. Tamam alınmış bir karar, artıları oldu ama vermedikleri zaman da oturup ağlayacak değiliz.

Takvime baktığımız zaman, Millî Muharip Uçağı’nın motor olayı en ön plana çıkıyor. Galiba diğer unsurları hazır biz bir tek motorunu mu yapamadık? ‘Motoru olsa hemen uçacağız’ gibi algı var kamuoyunda.

Yok öyle değil. Motoruyla ilgili çalışma devam edecek ama, Türkiye’nin eskiden var olan uçak tasarım tecrübesinin çoğunu kaybetmişiz. Hızla bu tecrübeyi oluşturmak, bu uçağı dizayn etmek gerekiyor Sadece MMU değil, başka platformlar için de birkaç çeşit motor üzerinde çalışıyoruz.

Bu uçağı satabilecek miyiz veya uluslararası bir konsorsiyum olacak mı?

Ortak aradığımızı söyledik. Ortakla ilgili ciddiyiz. Konuşuyoruz. Belli ülkeler ilgilenirse buna ortak olmalarına hiçbir sakınca yok.

Malezya’da bu konu gündeme geldi mi?

Tabii, gündeme geldi konuştuk.

Diğer sistemleri; aviyonik sistemleri, füze sistemleri, görüş, seyir… Birçok şeyi var motorun dışında. Biz hep ‘motor, motor’ diyoruz da diğer şeylerde hangi aşamadayız?

Her birisinde bir koldan çalışıyoruz. ASELSAN bir taraftan çalışıyor, BİLGEM bir taraftan çalışıyor, HAVELSAN bir taraftan çalışıyor, ROKETSAN bir taraftan çalışıyor, TÜBİTAK’ın diğer enstitüleri bir taraftan çalışıyor. Derken, herkes bir kısmı aviyonik çalışıyor, bir kısım radar, bir kısmı silah entegrasyonu, bir kısmı yazılım çalışıyor. F-16’larda bizim ‘Özgür’ diye bir projemiz vardı. Onun görev sistemlerini, muharebe sistemlerini falan hepsini yerlileştirmek üzere çalışıldı. O çok iyi oldu.

F16’lar yerlileştirildi…

Evet bu Özgür Projesiyle özgürleştirildi.

Birkaç çeşit motor?

İHA, seyir füzesi, helikopter, jet motoru gibi motorlar üzerinde çalışıyoruz. inşallah bir yerde bunlar meyvesini verecek. Malum, İHA motorlarını takmaya başladık. Helikopter motoru sırada, geliyor.

O zaman öncelikli olarak Millî Muharip Uçağı’nı uçurma yönüne odaklanmışınız diyebilir miyiz?

Evet, evet aynen öyle.

Mesela hep tarih soruyorlar ya, siz de hızlı yol almayı seven birisiniz.

2023 tarihini bazen spekülasyon yapıyorlar. Uçağımızı biz 2023’te hangardan çıkarırız. Sonrasında test edeceksiniz, yerde test yapacaksınız, radar testi yapacaksınız vs. birçok testi var. O testlerle beraber normalde uçuşu 2026 ama biz 2025’e çekmeye çalışıyoruz.