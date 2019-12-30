Savcılık 'FETÖ'den beraat eden Arınç'ın damadı için verilen karara itiraz etti

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in "FETÖ"den yargılandığı davada beraat edilmesine ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ"den yargılanan Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in "FETÖ"den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

"FETÖ"ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan Ekrem Yeter, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı. Mahkeme, 17 Ekim 2019'daki celsede Yeter hakkında "delil yetersizliği"nden beraat kararı vermiş, gerekçeli kararında Yeter’in bir dönem "FETÖ"ye "sempati duyduğunun" toplanan delillerle sabit olduğunu ancak "örgütsel faaliyetlere" katıldığına ilişkin delil elde edilemediğini belirtmişti.