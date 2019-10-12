Savaş zenginlere kazandırır: AKP’li Külünk’ten ÖSO’lu Torku reklamı

AKP’li Metin Külünk sosyal medya hesabında ÖSO’cuların Torku marka kek dağıtımlarını ‘Sevgi dolu bakışları Çanakkalede Şehit olan Dedeleri gibi’ ifadesiyle paylaştı.

Suriye’nin kuzeyindeki harekat devam ederken AKP’li Metin Külünk, ÖSO’nun yeni oluşumu Milli Suriye Ordusu’nun (MSO) yerleştirildiği bölgelerde kek dağıtımının reklamını yaptı.

AKP’li Külünk, cihatçıları sevimli göstermeye çalıştığı paylaşımına Torku marka kek reklamı da ekleyerek “Suriye Milli Ordusu 35 Kilometre Derinlikte en kritik yolu aldı ve Torku ikram ediyorlar. Sevgi dolu bakışları Çanakkalede Şehit olan Dedeleri gibi..” dedi