Satılan şeker fabrikasının başına Yıldırım’ın yeğeni getirildi iddiası

Kırşehir Şeker Fabrikası’nın genel müdürlüğü görevine getirilen Yavuz Erence’nin Binali Yıldırım’ın yeğeni olduğu iddia edildi.

Açık ihale usulü ile satılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nın genel müdürlüğü görevine getirilen Yavuz Erence’ye ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

OdaTV'de yer alan habere göre, Erence’nin Binali Yıldırım’ın yeğeni olduğu iddia edildi.

300 bin TL sermayeli şirketin 330 Milyon Türk Lirası vererek fabrikayı satın alması da “naylon şirket” iddiasını gündeme getirmişti.

YANDAŞ FİRMANIN TAŞERONU

Yerel Kırşehir Habertürk gazetesinin haberine göre, şeker fabrikasının satıldığı Tutgu Gıda şirketinin sahibi İsmail Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Duygu Mühendislik İnşaat’ın, hükümete yakın Mehmet Cengiz İnşaat’ın alt yüklenicisi olduğu ortaya çıktı. Duygu Mühendislik İnşaat'ın devletten daha birçok ihale aldığı biliniyor.

Kırşehir Şeker Fabrikası Tutgu Gıda’ya teslim edildikten sonra genel müdürlüğe Yavuz Erence getirildi. Daha önce Torku Gıda’da görev alan Erence’nin Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın yeğeni olduğu ileri sürüldü.