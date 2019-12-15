Sarıyer'deki ağaçlık araziye 'uygulama camisi' yapılacak

Sarıyer'de Boğaziçi sit etkilenme alanında kalan ağaçlarla kaplı 21 dönümlük hazine arazisine imam hatip, yurt ve uygulama camisi yapılacak. İBB’nin 2018 yılında yaptığı plan değişikliğine mahalle sakinlerinin 'ilkokul ve anaokuluna ihtiyacımız var' diyerek yaptığı itiraz, İBB Meclisi’nde AKP grubunun oyları ile reddedildi.

Sarıyer İstinye’de Boğaziçi sit etkilenme alanı sınırları içindeki hazineye ait yaklaşık 21 dönümlük ağaçlarla kaplı arazinin imarı, geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmiş durumda olan hazine arazisi imar planlarında "eğitim tesisi" olarak işaretlenmiş durumdaydı. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’nün talebi doğrultusunda "İmam Hatip Ortaokulu-Lisesi, Yurt ve Uygulama Camisi" yapılmak üzere arazinin imarı "meslek ve teknik öğretim tesisi" olarak değiştirilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, alan Boğaziçi sit etkilenme alanında ve 3. derece doğal sit niteliğinde olduğu için imar değişikliği teklifi koruma kuruluna da gönderilmişti. İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu "276, 286, 291, 301" olarak numaralanmış 4 ağacın yerinde korunması koşulu ile plan değişikliğinde bir sakınca olmadığı yönünde karar almıştı. Söz konusu ağaçların "yerinde korunacağı" plana işlendi. Plan, 17 Ekim 2018 tarihinde İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile onaylandı ve 8 Şubat 2019 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarıldı.

Askı süreci içinde plana, mahalle sakinleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz etti. İtiraz başvuruları 12 Aralık 2019 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme geldi. Mahalle sakinleri tarafından yapılan itirazda bu alanda böyle bir ihtiyaç olmadığı, mahallenin ihtiyacının ilköğretim okulu ve anaokulu olduğu belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM: ORAYA PANSİYON YAPILACAK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü itirazında da koruma kurulunun yerinde korunmasını istediği 4 adet ağacın bulunduğu kısma 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binasının denk geldiği kaydedildi. Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçların taşınmasında sakınca olmadığı yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda plandaki "ağaçlar yerinde korunacaktır" ibaresinin çıkarılarak yerine "bahse konu ağaçların ihtiyaç olması halinde yerlerinin değiştirilmesinde sakınca yoktur" ibaresinin eklenmesini istedi. İtirazları inceleyen ilgili komisyonlar, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün itirazını kabul ederek plandaki "ağaçlar yerinde korunacaktır" düzenlemesinin olduğu plan notunu iptal etti. Mahalle sakinlerinin itirazını ise reddetti. Ortak komisyon raporu, AKP grubunun oyları CHP grubunun muhalefeti ile kabul edildi.