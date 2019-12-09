Sarıgül'ün oğlunun nikahını İmamoğlu kıydı

Eski Şişli Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün oğlunun düğünü pek çok ismi bir araya getirdi. Patron Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlenen Sarıgül'ün oğlunun düğünün de AKP'lilerle CHP'liler buluştu.
Beşiktaş'ta bulunan Raffles Otel’de gerçekleşen çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.
Nikah şahitleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, eski Bakan Hüsamettin Özkan ve patron Nazif Zorlu’nun yer alması da dikkat çekti.
Törene eski Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.