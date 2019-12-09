Sarıgül'ün oğlunun nikahını İmamoğlu kıydı

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Melih Gökçek de törende yer aldı.