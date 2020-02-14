Saraylara 3,2 milyar lira harcandı

Cumhurbaşkanlığı’nın Ankara’daki ve Gökova’daki binalarının inşaatı için yapılan harcama 3.2 milyar TL’yi buldu. Ankara’daki binalar için bugüne kadar 2.8 milyar TL harcanırken, Okluk Koyu’na yapılan harcama 435 milyon lira oldu.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe’deki Saray ile Okluk’taki yazlık saray için bugüne kadar 3 milyar 280 milyon lira harcadı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programı’na göre, Marmaris’te yapımı süren ve sürekli ek binalarla büyüyen Okluk Yerleşkesi’nin 879 bin 677 metrekarelik peyzaj çalışmaları, 37 bin 682 metrekare sosyal tesis inşaatı, etüt-proje, müşavirlik, makine-teçhizat alımı için proje bedeli 555 milyon lira olarak hesaplandı. 2021 yılına kadar tamamlanması planlanan Gökova’daki inşaat için bugüne kadar 435 milyon lira harcama yapıldı. 2020 yılında yapılacak işler için de 110 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ankara’da yapılan 322 bin 88 metrekare büyüklüğündeki hizmet binası, bu binanın 112 bin 210 metrekarelik bahçesinin peyzajı ve diğer işleri için yapılan harcamalar 2 milyar 845 milyon liraya ulaştı. 3 milyar 53 bin lira olarak planlanan toplam harcamalar çerçevesinde 2020’de 351 milyon lira daha harcanması planlanıyor.

Ankara ve İstanbul’daki binaların büyük onarımları için ise 158 milyon lira harcama yapıldı. 2020’de 86 milyon liralık daha onarım yapılacak.

TOPLAM YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ 4,1 MİLYAR TL

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Yatırım Programı’nda Cumhurbaşkanlığı’nın bugüne kadar yaptığı yatırım harcamalarının toplam büyüklüğü de yer aldı. Bugüne kadar 3 milyar 438 milyon lira harcandı. 2020 yılı için de 610 milyon lira daha harcama yapılması planlanıyor.

26 YENİ ARAÇ

Yatırım Programı’nda “Muhtelif işler” başlığıyla yapılacak “Bakım onarım, basılı yayım alımı, etüt-proje, makine ve teçhizat, özel geliştirilmiş yazılımın yanısıra 20 adet binek otomobil, iki adet güvenlik önemli binek otomobil, 4 adet de panel araç alımı yapacak. Bu alımlar için 248 milyon 500 bin TL harcanacak.

MECLİS'TE SARAY TARTIŞMASI

Mecliste de saray tartışması devam etti. TBMM Genel Kurulu’nda, İmar Kanunu’nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Otağı tartışması yaşandı. Muhalefetin, "Halk konteynerlerde elektriksiz yaşarken yeni bir saraya ihtiyaç yok" eleştirilerini yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız" dedi.

Torba Teklif’in TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddeleri arasında Bitlis Ahlat’taki saraya ilişkin düzenleme de yer aldı. AYM’nin “iptal” kararı vermesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen Bitlis Ahlat’taki inşaatın Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak yapımına olanak sağlayan düzenlemeye muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

Görüşmeler sırasında TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, halkın talebiyle Cumhurbaşkanlığı Otağı’nın yapıldığını öne sürdü ve CHP’nin bu konudaki tavrını eleştirdi. Özkan, Ahlat’taki yerleşime “hayır” demenin, Atatürk’ün eserlerine de “hayır” demek anlamına geldiğini iddia etti.

'MEVCUT SARAY KAÇAK'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Özkan’a, “Sizin mevcut sarayınız kaçak, Atatürk Orman Çiftliği’nin böğründe bir bıçak gibi duruyor. Tank Palet karşılığında, rüşvet kokan bir uçan sarayınız da var. Bir de yüzen saray almışsınız. Şimdi ‘Türk milletinin hassasiyetleri’ deyip kendinize bir tane kaçak saray daha yapıyorsunuz” dedi.

'BİZ MİLLETİN EVİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Otağı’nın CHP istemese de inşa edileceğini ifade eden AKP’li Özkan, “Saray deyince siz ne anlıyorsunuz? Biz milletin evi olarak görüyoruz. Millete hizmetkâr olacak bütün devlet personelinin çalıştığı makam olarak görüyoruz. İsteseniz de istemeseniz de milletin evi, milletin parlamentosu tarafından, milletin yargısı tarafından alınan kararlarla adım adım, aşama aşama hayata geçecek” diye konuştu.

'KONTEYNERLARDA ELEKTİRİK YOK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da AKP’nin bu düzenleme ile hukuksuzlukta ısrar ettiğini ve halkın talebinin bu yerleşke olmadığını bildirdi. Karaca, “Milletin saraya ihtiyacı yok. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019’da meydana gelen deprem sonrasında 170 aile tavanı delik. 20 metrekarelik konteynerlerde elektrik sobasıyla ısınmaya, eksi 10 derecede yaşamaya çalışıyor ve elektrik faturasını ödeyemediği için konteynerdeki elektrik saatlerini sökerek gidiyorsunuz” dedi.

