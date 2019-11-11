Saray'ın danışmanlarına on binlerce lira 'huzur hakkı' ödenecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı altında oluşturulacak ihtisas komiteleri üyelerine on binlerce lira 'huzur hakkı' ödenmesine karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulacak danışmanlık ve ihtisas komitelerine on binlerce lira "huzur hakkı" ödeneceği duyuruldu.

Kararnameye göre, ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu üyelerine 9 bin, Danışmanlık Komitesi üyelerine 7 bin 500 ve İhtisas Komitesi üyelerine 6 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu ve Başkanlık bünyesinde kurulabilecek komite üyelerinin görevi, "Cumhurbaşkanlığı'nın yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi" olarak belirtildi.