Saray'dan Ali Babacan'a 'Ziraat Bankası' suçlaması

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın dün katıldığı canlı yayın sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dikkat çeken bir suçlama geldi.

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan, AKP’den istifa etmesinin ardından ilk kez canlı yayına katıldı.

Teke Tek programında konuşan Babacan'a AKP cephesinden ilk tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Babacan’a Ziraat Bankası suçlaması yöneltti.

Bulut, “Ali Babacan TV programına çıkmış, parti kuracakmış! Hayırlı olsun! Yalnız bütün bu işlere başlamadan 2014’ten bugüne her fırsatta sorduğum şu soruya cevap vermeli; BANK ASYA’yı ZİRAAT BANKASI’na, fetö’nün 1,5 milyar doları cebine koyacağı şekilde satın almaya neden kalkıştın? Bu soruya cevap veremediği sürece ne dese boş! Bu konu ile ilgili bazı detayları ilk defa yarın saat 13.00'te buradan paylaşacağım!” ifadesini kullandı.