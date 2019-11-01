Saray'da kurulan komisyonu hatırlattı: Sabırsızlıkla davet bekliyoruz

CHP'li büyükşehir belediye başkanları çalıştayının ikincisi İzmir'de yapıldı. Çalıştaya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan davet beklediklerini belirterek söyledi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları çalıştayının ikincisi İzmir'de yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasında Tunç Soyer, “2 ay önce Cumhurbaşkanımızın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara’ya gitmiştik ve orada hazırlanmakta olan yerel yönetim paketi ile ilgili de bir komisyon tespit edilmişti. Yaklaşık 2 ay geçti, bu komisyon davet edilmedi ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazırlanan bu çalışmalar sırasında komisyonda yer alan büyükşehir belediye başkanlarımızın da yer almasını ve hazırlanmasında katkıda bulunmasını bekliyoruz. Biz her halükarda büyükşehir belediye başkanları olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz ve Türkiye için hayırlı olduğuna inandığımız çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

MEMNUN AYRILMIŞLARDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarıyla Beştepe’de yaptığı toplantının ardından CHP’li başkanlar memnun ayrılmışlardı. Toplantıda komisyon kurulmasına karar verilmişti.