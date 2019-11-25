'Saray'a giden CHP'li yazısını yazan Rahmi Turan'dan yeni açıklama: İlk defa...

'Saray'a giden CHP'li' yazılarını yazan Sözcü yazarı Rahmi Turan, konuya ilişkin bugün bir köşe yazısı daha kaleme aldı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, tartışma yaratan "Erdoğan'la görüşen CHP'li" yazısının kaynağı Talat Atilla için "Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı, ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor" ifadesini kullandı.

Turan, "Sorumluluk bana ait" başlıklı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Haberin kaynağının kendisi olduğunu kabul eden deneyimli gazeteci Talat Atilla, sahibi olduğu Türktime Sitesi'nde 'Yanıt veriyorum' başlıklı bir yazı kaleme aldı ve kendi kaynağının da bir 'CHP'li olduğunu söyledi.

Olay, kasıtlı olmasa da, büyümüş, günlerdir ülkenin gündemini işgal eder hale gelmiştir..

Bu durumda CHP'li kaynağın sessiz kalmaması ve neler olduysa, her şeyi açıklaması şart görünüyor.

Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı. Hatta, daha hiç kimsenin telaffuz etmediği bir sırada 'Şu tarihte erken seçim olacak' diye haber vermiş, gerçekten o tarihte seçim olmuştu.

Talat Atilla ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor!

Bu aşamadan sonra şimdi 'CHP'li haber kaynağı, Talat Atilla'ya yanlış bilgi vermiş olabilir!' diye ciddi ciddi düşünüyorum."